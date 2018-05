América Latina: una regresión de cien años

Roosevelt era firme partidario de la idea de que los más fuertes estaban destinados a ejercer su dominio sobre los más débiles en un mundo caracterizado por el antagonismo y la necesidad de la sobrevivencia. Así mismo, en el ámbito interno, en medio de una sostenida evolución que había iniciado en 1898- hacia su transformación en potencia imperialista, Roosevelt promovió una economía sostenida por la competencia capitalista sin intervenciones externas en lo que sería una versión anticipada de la actual “America first”. De hecho quien utilizó por primera vez este término fue el presidente Woodrow Wilson en 1916, por lo cual visto desde esta perspectiva, se puede afirmar que con Trump, el mundo ha retrocedido 100 años.

Roosevelt afirmó y practicó una política exterior basada en la idea de que la estructura internacional responde a relaciones de fuerza, no a la aplicación del derecho internacional, en ese contexto, entendía que la diplomacia solo se ponía en efecto, si las medidas tomadas podían tener su respaldo en la fuerza. Eran tiempos en que no existía la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ni siquiera la Sociedad de Naciones (SN), pero Trump, que evidentemente es un imitador de Roosevelt, está replicando esa política, incluso pasando a llevar la precaria estructura internacional que el mundo se ha dado. Como se ha encargado de afirmar en repetidas ocasiones, su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, Estados Unidos no necesita aprobación de la ONU para realizar sus acciones intervencionistas y agresivas en todo el mundo.

Por su parte, el sucesor de Roosevelt, William H. Taft agregó otro corolario a la Doctrina Monroe en el que se establecía que además de la ocupación territorial de alguna zona del continente, también la influencia económica por parte de una potencia extra continentales serían causales de una violación de esa doctrina, por lo que en su época aplicó sanciones y presiones militares de forma sistemática a países de la región que implementaron relaciones económicas con Europa y Japón. Es más o menos lo mismo que expuso el ex secretario de Estado Rex Tillerson al referirse a Rusia y China en el contexto actual. De esta manera, se puede afirmar que las políticas aplicadas por Trump no tienen nada de originales y que las mismas responden a la esencia del actuar imperialista de Estados Unidos a través de la historia.

En Brasil, Jair Bolsonaro un exmilitar que abandera un discurso en defensa de la venta libre de armas, la tortura de delincuentes y las ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, ha ido cobrando fuerza hasta ocupar el segundo lugar en las encuestas tras el ex presidente Lula. Incluso el diario de derecha “El País” de Madrid, gran promotor del discurso de odio en España y el mundo se vio obligado a reseñar que la colección de frases estridentes de Bolsonaro es interminable: “´los gais son producto del consumo de drogas`, ´el error de la dictadura fue torturar y no matar`, ´los policías que no matan no son policías` o ´las mujeres deben ganar menos porque se quedan embarazadas`”. Refiriéndose a las comunidades negras dijo que “No sirven ni para procrear”. Bolsonaro ha ido sembrando con éxito el discurso radical de odio en el país con la mayor concentración de católicos del mundo.